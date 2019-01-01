Появились первые детали блокбастера Бэтмен с Робертом Паттинсоном

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Бэтмен /Flickr

Долгожданный и многострадальный фильм Бэтмен, в котором главную роль сыграет Роберт Паттинсон, начинает понемногу обрастать первыми деталями. Так, например, совсем недавно стало известно, сколько лент всего планируется в серии, кто кого сыграет, а также некоторая информация о сюжете.

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Согласно информации источников издания Forbes, режиссер Мэтт Ривз снимет всего три фильма о Темном рыцаре Готэма. В первом могут появиться сразу несколько злодеев, среди которых - Женщина-кошка, Пингвин, Загадочник и Двуликий. Кроме этого, зрители также, скорее всего, смогут увидеть Бэтгерл и Робина.

Бэтмен /Flickr

Примечательно, что в этот раз серия обойдется без истории становления Брюса Уэйна, а также будет снята в стиле детективного нуара. Фанаты увидят молодого главного героя в исполнении Паттинсона, а также в ленте могут сыграть Джеффри Райт (ему предлагают роль комиссара Гордона) и Джона Хилл (Загадочник или Пингвин).

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Напомним, что премьера фильма Бэтмен состоится 25 июня 2021 года. Последнее появление этого супергероя на больших экранах было в фильме Лига Справедливости 2017 года. Там его игра Бен Аффлек.

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