"Больше не могу": Хоакин Феникс жестко срывался на съемках Джокера

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Джокер /Flickr

Знаменитый голливудский актер Хоакин Феникс, сыгравший главную роль в новом фильме Джокер, посетил вечернее шоу Джимми Киммела, где дал большое интервью. В ходе разговора ведущий показал ролик, на котором актер жестко ругается и срывается прямо в кадре, матерясь на оператора, после чего резко покидает кадр со словами: "Я больше не могу".

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После демонстрации видео стало заметно, что Фениксу было стыдно смотреть на эту запись. Он объяснил, что этим оператором был Лоуренс Шер, который постоянно что-то шептал актеру. Он также добавил, что съемки были очень напряженными, а в конце добавил извинился за свой проступок. "Он действительно постоянно шептал, пока мы пытались работать. Порой очень сложно найти правильное чувство, и я поступил неправильно и прошу прощения, но ему не стоило так себя вести", - подытожил Хоакин.

Режиссер Тодд Филипс до этого также рассказывал, что актер мог уйти посреди сцены из-за того, что просто не чувствовал момент. Члены съемочной группы и актерского состава иногда думали, что это их вина.

Напомним, что фильм Джокер вышел в украинский прокат 3 октября.

Ранее сообщалось о том, что армия и полиция США перешли в усиленный режим из-за премьеры Джокера