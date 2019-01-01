Переключиться на мобильную версию

Армия и полиция США перешли в усиленный режим из-за премьеры Джокера

Власти не хотят повторить события 7-летней давности
Поделись

Джоке
Джоке
/Flickr

В 2012-ом году на одном из показов фильма Темный рыцарь: Возрождение легенды в городе Аврора в США один зритель, вооружившись оружием, расстрелял людей в зале кинотеатра. Позже мужчина представился Джокером. Для того, чтобы не допустить повторения происшествия, полиция и армия Америки перейдут в усиленный режим, охраняя кинотеатры.

Читай также: Интересные факты о фильме Джокер

Об этом сообщают анонимные информаторы TMZ и CNN. Однако, по существующей информации, данных об готовящейся угрозе нет, но некоторые сети кинотеатров усилили меры безопасности. Например, косплееров в костюмах главного героя могут обыскивать и даже просить удалиться по разным причинам. Эксперты считают, что такая ситуация вокруг картины не повлияет на ее кассовые сборы.

Напомним, что в украинский прокат кинокомикс Джокер выходит уже 3-го октября.

Ранее сообщалось о том, что вышел трейлер Хищных Птиц с Марго Робби

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
Джокер Скандал США расстрел меры безопасности Joker DC Темный рыцарь Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
  • Соцсети
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь