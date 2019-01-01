Армия и полиция США перешли в усиленный режим из-за премьеры Джокера

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Джоке /Flickr

В 2012-ом году на одном из показов фильма Темный рыцарь: Возрождение легенды в городе Аврора в США один зритель, вооружившись оружием, расстрелял людей в зале кинотеатра. Позже мужчина представился Джокером. Для того, чтобы не допустить повторения происшествия, полиция и армия Америки перейдут в усиленный режим, охраняя кинотеатры.

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Об этом сообщают анонимные информаторы TMZ и CNN. Однако, по существующей информации, данных об готовящейся угрозе нет, но некоторые сети кинотеатров усилили меры безопасности. Например, косплееров в костюмах главного героя могут обыскивать и даже просить удалиться по разным причинам. Эксперты считают, что такая ситуация вокруг картины не повлияет на ее кассовые сборы.

Напомним, что в украинский прокат кинокомикс Джокер выходит уже 3-го октября.

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