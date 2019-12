Критики назвали Кристен Стюарт лучшей актрисой 2010-ых

Совсем недавно стало известно, что Ассоциация голливудских кинокритиков признала Дени Вильнева главным кинорежиссером уходящего десятилетия. Теперь же они определились и с лучшей актрисой 2010-ых - ею стала Кристен Стюарт.

Об этом критики сообщили в Twitter, похвалив такие фильмы со Стюарт, как Себерг, Персональный покупатель, Зильс-Мария, Ранэвэйс и Ангелы Чарли. Стоит также отметить, что за это десятилетие Кристен успела отойти от образа звезды Сумерек и стала сниматься, как в мейнстримном кино, так и в независимом.

We at the HCA are proud to announce that Kristen Stewart will receive the Actress of the Decade Award at our ceremony on January 9, 2020. Stewart's impressive filmography includes Seberg, Personal Shopper, Clouds of Sils Maria, The Runaways, and Charlie's Angels. #KristenStewart pic.twitter.com/OYpjKDQD2d