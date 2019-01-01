Секреты с площадки: Том Харди слил фото со съемок Венома 2

Позже актер их удалил, но снимки разлетелись по Сети

Поделись







Веном /Flickr

Съемочный процесс блокбастера Веном 2 уже идет полным ходом. Об этом свидетельствуют фото, которыми поделился в своем Instagram исполнитель главной роли Том Харди. Однако студийным боссам такое решение актера, судя по всему, не понравилось, поэтому ему пришлось удалить снимки, но они успели разлететься по Сети.

Читай также: Появились новые сюжетные подробности фильма Веном 2

На одной из фотографий запечатлен режиссер Энди Серкис в моменты работы, а вот вторая вполне себе могла раскрыть часть сюжета сиквела - на ней можно увидеть ограду приюта для сирот, где вырос Клетус Кэссиди (злодей Карнаж). Его сыграет Вуди Харрельсон.

Напомним, что Веном 2 выйдет в прокат 2-го октября 2020-го года.

Ранее сообщалось о том, что стало известно, когда выйдет долгожданная Матрица 4