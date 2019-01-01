Стало известно, когда выйдет долгожданная Матрица 4

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Матрица /Flickr

Одной из самых неожиданных новостей этого года стало то, что Warner Bros займутся продолжением культовой Матрицы, а у руля проекта будет стоять режиссер и сценарист Лана Вачовски. Теперь же студия назвала официальную дату премьеры - 21 мая 2021 года.

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Пока что неизвестно, о чем расскажет сюжет четвертого фильма, однако к работе над ним вернуться Киану Ривз и Кэри-Энн Мосс, снявшиеся в оригинальной трилогии, а съемки начнутся уже в начале 2020-го. Примечательно, что в эту же дату выйдет и другой фильм с Ривзом и тоже четвертый в серии - Джон Уик 4.

Кроме этого, Warner определились с датой релиза блокбастера Флэш от DC, где ведущую роль исполнит Эзра Миллер.

Ранее сообщалось о том, что появились свежие подробности перезапуска фильма Один Дома