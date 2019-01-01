Появились свежие подробности перезапуска фильма Один Дома

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Один Дома /Flickr

Не так давно стало известно о том, что Disney после приобретения студии Fox собирается наново переснять культовую рождественскую комедию Один Дома, но уже на новый лад. Теперь же стал известен список главных актеров ремейка.

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Ведущую роль сыграет юный актер, ставший звездой фильма Кролик Джоджо, Арчи Йейтс. Компанию в кадре ему составят Роб Делани и Элли Кемпер. Также стоит отметить, что в фильме не будет персонажа Кевина МакКалистера, а вся история станет абсолютно самостоятельной и новой.

Съемки нового Один Дома начнутся в феврале 2020-го, однако дата выхода пока неизвестна. Фильм Кролик Джоджо с Йейтсом выйдет в украинский прокат 16-го января.

Ранее сообщалось о том, что Disney установили крупный рекорд в 2019-ом