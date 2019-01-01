Опубликован рейтинг ТОП-10 популярнейших кинозвезд 2019 года

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ТОП-10 самых популярных кинозвезд /Flickr

Главный кинопортал в мире под названием IMDB представил рейтинг из десяти звезд мирового кинематографа, которые стали наиболее популярными среди зрителей. Он был составлен на основе поисковых запросов более чем 200 миллионов пользователей сайта.

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На первом месте оказалась актриса Бри Ларсон, сыгравшая в Капитане Марвел и четвертых Мстителях в этом году. Второе место заняла Эрин Мориарти из сериала Пацаны, а также в тройке лидеров оказалась Эмилия Кларк, которая в 2019-ом в последний раз перевоплотилась в Дейенерис в Игре Престолов.

Ларсон, Мориарти, Кларк /Getty Images

В рейтинг ТОП-10 кинозвезд по версии IMDB вошли также Наоми Скотт, Дакре Монтгомери, Закари Ливай, Киану Ривз, Роза Салазар, Марго Робби и Хоакин Феникс.

Ранее сообщалось о том, что хит Билли Айлиш стал самым популярным треком в 2019-ом