"Не время умирать": Вышел полноценный трейлер 25-го Джеймса Бонда

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Не время умирать /twitter.com/007

Юбилейный 25-ый фильм о Джеймсе Бонде под названием Не время умирать начал постепенно обзаводиться свежими промо-материалами, а также обрастать подробностями. В среду, 4-го декабря, студия Universal представила полноценный дебютный трейлер боевика.

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В свежем двухминутном ролике создатели продемонстрировали массу кадров из ленты, в том числе с перестрелками, экшеном и погонями. Кроме этого, зрители могут увидеть, как выглядит новая агент 00 (два ноля) в исполнении Лашаны Линч, которая может заменить привычного Джеймса Бонда. Стоит также отметить, что Дэниэл Крэйг в этом фильме в последний раз сыграет роль легендарного агента.

Премьера фильма Не время умирать состоится 9 апреля 2020 года.

Ранее сообщалось о том, что в Нью-Йорке назвали лучший независимый фильм 2019-го