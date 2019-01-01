В Нью-Йорке назвали лучший независимый фильм 2019-го

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Брачная история стала лучший независимым фильмом 2019-го по версии Gotham Awards /Flickr

Ежегодное вручение премии Gotham Awards, которая отмечает заслуги в области независимого кино, прошло совсем недавно в Нью-Йорке. Победителем (а, соответственно, и лучшим независимым фильмом года) стала Брачная История режиссера Ноа Баумбака, одержавшая также победу за сценарий, лучшую мужскую роль (Адам Драйвер) и Приз зрителей.

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Лучшим режиссером была признана Лор де Клермон-Тоннер за ее дебютную картину Мустанг, лучшей актрисой назвали Аквафину (Прощание), а приз за лучший сериал года одержал хит от Netflix под названием Когда они нас увидят.

Напомним, что драма Брачная история выйдет на Netflix 6-го декабря.

Ранее сообщалось о том, что в США назвали главных претендентов на Оскар-2020