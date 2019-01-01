В Сети появились эффектные постеры нового Джеймса Бонда
Картина выйдет весной 2020-го
Не время умирать/facebook.com/JamesBond007/
Вслед за первым тизером и аккурат перед выходом полноценного трейлера 25-го фильма о Бонде под названием Не время умирать в Сети появились свежие персонажные постеры боевика.
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На свежих промо-материалах изображены центральный персонажи ленты. Среди них: сам Джеймс Бонд в исполнении Дэниэла Крэйга, Леа Сейду в роли Мадлен Суонн, Лашана Линч в роли Номи, вернувшийся к роли Q Бен Уишоу, Палома в исполнении Аны де Армас и оскароносный актер Рами Малек, играющий злодея по имени Сафин.
Боевик Не время умирать выйдет в украинских кинотеатрах 9 апреля 2020 года.
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