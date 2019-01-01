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Убийцы и шпионы: Вышел трейлер блокбастера Черная Вдова от MARVEL

Премьера ленты состоится весной 2020-го
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Черная Вдова
Черная Вдова
/Flickr

Студия Marvel выпустила дебютный тизер-трейлер долгожданной сольной картины о Черной Вдове, которая откроет четвертую фазу киновселенной. К своей супергеройской роли в последний раз вернется Скарлетт Йоханссон, а вместе с ней в ленте сыграли Флоренс Пью, Дэвид Харбор, Рэйчел Вайс и Роберт Дауни-младший.

Постер фильма Черная Вдова
Постер фильма Черная Вдова
/Flickr

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История развернется после событий Первого Мстители: Противостояние, когда Наташу Романофф настигает ее прошлое, а точнее - выходцы из Красной Комнаты, которые являются такими же шпионами и убийцами, как и она сама. Теперь Вдова собирается разобраться с теми, кто сделал ее такой, а также она столкнется со злодеем Таскмастером, который умеет повторять любые движение противника.

Блокбастер Черная Вдова выйдет в украинский прокат 30 апреля 2020 года.

Ранее сообщалось о том, что опубликован трейлер блокбастера Звездные Войны 9 с покойной Кэрри Фишер

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Мстители Черная Вдова Скарлетт Йоханссон трейлер Черной Вдовы Marvel Все теги
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