Опубликован трейлер блокбастера Звездные Войны 9 с покойной Кэрри Фишер

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Кэрри Фишер в девятых Звездных Войнах /Скриншот с YouTube

На YouTube опубликовали новый трейлер блокбастера Звездные Войны: Скайуокер. Восход. В ролике появилась покойная актриса Кэрри Фишер в легендарном образе принцессы Леи, знакомом многим еще из классической трилогии саги.

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В свежем трейлере создатели показали всех главных героев саги, а также небольшие отрывки из эпичных сражений, которые можно будет увидеть в фильме. Стоит отметить, что кадры с умершей в 2016-ом Кэрри Фишер в роли принцессы Леи были отсняты еще для эпизода Пробуждение силы, вышедшего в 2015-ом.

Напомним, фильм Звездные Войны. Скайуокер. Восход выйдет в украинский прокат уже 19-го декабря.

Ранее сообщалось о том, что вышло видео со съемок сериала по Звездным Войнам