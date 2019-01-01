Опубликован трейлер блокбастера Звездные Войны 9 с покойной Кэрри Фишер
На YouTube опубликовали новый трейлер блокбастера Звездные Войны: Скайуокер. Восход. В ролике появилась покойная актриса Кэрри Фишер в легендарном образе принцессы Леи, знакомом многим еще из классической трилогии саги.
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В свежем трейлере создатели показали всех главных героев саги, а также небольшие отрывки из эпичных сражений, которые можно будет увидеть в фильме. Стоит отметить, что кадры с умершей в 2016-ом Кэрри Фишер в роли принцессы Леи были отсняты еще для эпизода Пробуждение силы, вышедшего в 2015-ом.
Напомним, фильм Звездные Войны. Скайуокер. Восход выйдет в украинский прокат уже 19-го декабря.
Ранее сообщалось о том, что вышло видео со съемок сериала по Звездным Войнам