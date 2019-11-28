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Малыш Йода: Вышло видео со съемок сериала по Звездным Войнам

Джон Фавро опубликовал ролик с Малышом Йодой из Мандалорца
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Мандалорец
Мандалорец
/Flickr

Вышедший вместе с запуском стримингового сервиса Disney+ сериал Мандалорец, входящий в киновселенную Звездных Войн, уже набрал массу положительных отзывов и стал одним из самых популярных проектов года. Его создатель Джон Фавро опубликовал видеозапись со съемочной площадки.

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В ролике можно увидеть главную звезду сериала - милого Малыша Йоду, который с первого своего появления обрел широкую популярность в Сети, а также с его участием было создано огромное количество мемов. "Если обстановка во время празднования Дня благодарения слишком накалится, покажите всем это видео, которое я снял на площадке Мандалорца", - прокомментировал свой ролик Фавро.

Напомним, что сериал Мандалорец рассказывает об одиноком наемнике, который является представителем могучей расы. Его события разворачиваются после падения Империи в Возвращении Джедая.

Ранее сообщалось о том, что в Сеть слили зрелищный отрывок из новых Звездных Войн

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Звездные Войны Мандалорец Малыш Йода видео со съемок Джон Фавро Star Wars Disney Все теги
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