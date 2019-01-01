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Безудержный экшен: В Сеть слили зрелищный отрывок из новых Звездных Войн

Ролик демонстрирует сцену перестрелок
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Звездные Войны: Скайуокер. Восход
Звездные Войны: Скайуокер. Восход
/Скриншот с YouTube

Создатели блокбастера Звездные Войны: Скайуокер. Восход опубликовали на YouTube 30-секундный отрывок из ленты. В нем демонстрируется часть экшен-сцены с главными героями.

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Рей вместе с Фином, По, Чуи и дроидами убегают от преследующих их штурмовиков Первого Ордена на планете Пасаана. Они ведут перестрелку лазерным оружием, а после этого оказывается, что у врагов есть в наличии реактивные ранцы. Чем закончится эта сцена, нам не показали.

Увидеть весь фильм Звездные Войны: Скайуокер. Восход можно будет уже с 19-го декабря в кинотеатрах страны.

Ранее сообщалось о том, что вышел захватывающий проморолик девятых Звездных Войн

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