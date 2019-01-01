Вспомнить все: Вышел захватывающий проморолик девятых Звездных Войн

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Звездные войны /Flickr

Вслед за трейлерами, кадрами и постерами студия Lucasfilm представила свежий проморолик, приуроченный грядущему девятому эпизоду Звездных Войн. На этот раз видео посвящено многолетней истории знаменитой космической франшизы.

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В ролике показаны кадры со съемок прошлых частей, а также в нем рассказывается о влиянии Звездных Войн на мировую поп-культуру, на кинематограф, а также о прошлом и будущем этой вселенной в целом.

Напомним, что девятый эпизод саги под названием Звездные Войны: Скайуокер. Восход выйдет на больших экранах уже 19-го декабря.

Ранее сообщалось о том, что вышел эпичный трейлер девятого эпизода Звездных Войн