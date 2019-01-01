Появились эффектные постеры и промо-ролик девятых Звездных Войн
Девятый эпизод саги выйдет уже в декабре
Звездные Войны: Скайуокер. Восход/Flickr
За месяц до выхода девятого эпизода Звездных Войн: Скайуокер Восход студия Lucasfilm продолжает подогревать интерес зрителей новыми промо-материала к фильму. На этот раз был представлен ряд персональных постеров, а также ролик с новыми сценами.
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На промо-картинках изображены главные герои текущей трилогии в лице Рей, Финна и По Дэмерона, а также новые персонажи саги, дроиды, Чубакка, Р2-Д2, C3PO и другие.
Напомним, фильм Звездные Войны: Скауокер. Восход выйдет в украинских кинотеатрах 19-го декабря.
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