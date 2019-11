"Пытались его продать": Сценарий девятых Звездных Войн оказался в Сети

Девятый эпизод саги Звездные Войны, который завершит многолетнюю историю, выйдет совсем скоро, однако создатели стараются следить, чтобы не происходило никаких утечек сюжетных деталей такого грандиозного финала. Без казусов, конечно, не обходилось, ведь в Сеть уже сливали кадры из предполагаемой финальной сцены, а теперь и вовсе копия сценария была выставлена на продажу в eBay.

Читай также: В Сеть утекли кадры концовки девятых Звездных Войн

Режиссер Джей Джей Абрамс подтвердил, что сценарий действительно украли, а виноват в этом актер, забывший копию под своей кроватью. "Один из актеров, имя которого я хочу назвать, но не буду, оставил его под кроватью, и его нашел человек, убиравшийся у них дома. Сценарий передали кому-то, кто попытался продать его на eBay", - признался постановщик.

.@starwars launched 42 years ago. And 24 days from now, the final chapter will be revealed in theaters! We are THRILLED to have director @jjabrams with us this morning — and he’s sharing an EXCLUSIVE clip from #TheRiseOfSkywalker! pic.twitter.com/gOfUTGWzpW