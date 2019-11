В Сеть слили отрывок из сериала Соколиный Глаз от MARVEL

Работа над одним из самых ожидаемых супергеройских сериалов от Marvel, который называется Соколиный Глаз, уже точно сдвинулась с места. Этому свидетельствует опубликованная в Twitter официальная анимационная заставка проекта, которая будет появляться в начале каждой серии.

Напомним, что сериал Соколиный Глаз расскажет об одном из участников команды Мстителей Клинте Бартоне. Детали сюжета не разглашаются, однако точно известно, что у главного героя появится ученица Кейт Бишоп, которую он обучит и, возможно, уйдет на покой, передав ей всю геройскую экипировку.

Премьера сериала состоится осенью 2021-го на стриминговом сервисе Disney+.

The official #Hawkeye title sequence has been revealed on @disneyplus: pic.twitter.com/jpHuXqZ2yp