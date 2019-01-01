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Появились впечатляющие постеры нового Доктора Дулиттла с Дауни-младшим

Картина выйдет 9-го января 2020-го
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Удивительное путешествие доктора Дулиттла
Удивительное путешествие доктора Дулиттла
/instagram.com/robertdowneyjr

Долгожданная фэнтези-комедия Удивительное путешествие доктора Дулиттла, в которой главную роль сыграл Роберт Дауни-младший, выйдет уже в начале 2020-го. А пока создатели решили подогреть интерес зрителей свежей пачкой постеров.

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На новых промо-материалах изображен сам доктор Дулиттл в компании экзотических животных, которые живут вместе с ним в стенах поместья. Сюжет фильма расскажет о том, как главный герой решает отправиться к одному мифическому острову в поисках лекарства для королевы, где его поджидает масса приключений.

Фильм Удивительное путешествие доктора Дулиттла выйдет в украинский прокат 9-го января 2020-го года.

Ранее сообщалось о том, что вышло видео со съемок сериала по Звездным Войнам

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Доктор Дулиттл Удивительное путешествие Доктора Дулиттла Роберт Дауни Младший Постеры Все теги
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