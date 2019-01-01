Появились впечатляющие постеры нового Доктора Дулиттла с Дауни-младшим

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Удивительное путешествие доктора Дулиттла /instagram.com/robertdowneyjr

Долгожданная фэнтези-комедия Удивительное путешествие доктора Дулиттла, в которой главную роль сыграл Роберт Дауни-младший, выйдет уже в начале 2020-го. А пока создатели решили подогреть интерес зрителей свежей пачкой постеров.

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На новых промо-материалах изображен сам доктор Дулиттл в компании экзотических животных, которые живут вместе с ним в стенах поместья. Сюжет фильма расскажет о том, как главный герой решает отправиться к одному мифическому острову в поисках лекарства для королевы, где его поджидает масса приключений.

Фильм Удивительное путешествие доктора Дулиттла выйдет в украинский прокат 9-го января 2020-го года.

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