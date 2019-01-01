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Приключенческий экшен: Появился новый трейлер фильма Джуманджи: Новый уровень

Премьера ленты состоится в декабре
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Джуманджи: Новый уровень
Джуманджи: Новый уровень
/скриншот с YouTube

Студия Sony представила второй полноценный трейлер приключенческого экшена Джуманджи: Новый уровень. Главныероли в фильме сыграли Дуэйн Джонсон, Кевин Харт, Карен Гиллан, Джек Блэк и Дэнни ДеВито.

Новый постер фильма Джуманджи: Новый уровень
Новый постер фильма Джуманджи: Новый уровень
/facebook.com/JumanjiMovie/

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В свежем ролике показали, как подростки снова попали в эту злосчастную видеоигру, однако теперь оказались в телах не тех персонажей, в которых они были в прошлый раз. Теперь им придется сразится с новыми существами, убегать от опасности, а также выживать не только в жаркую погоду в пустыне, но и в заснеженных местах.

Премьера фильма Джуманджи: Новый уровень состоится 12-го декабря.

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