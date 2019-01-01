Появились новые подробности блокбастера Черная Пантера 2 от MARVEL

Стало известно, кто может стать главным злодеем в ленте

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Черная Пантера /Flickr

Один из самых ожидаемых блокбастеров от Marvel Черная Пантера 2, который войдет в новую фазу киновселенной, может пополниться одним из самых популярных суперзлодеев из комиксов. Как сообщают источники, студия планирует подключить много новых персонажей.

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В сиквеле успешной и оскароносной Черной Пантеры главных злодеем может стать Доктор Дум, который на страницах комиксов неоднократно сталкивался с Фантастической Четверкой. Еще одним из предполагаемых антагонистов ленты является Нэмор, который по способностям схож с Акваменом от DC.

Доктор Дум /Flickr

Напомним, блокбастер Черная Пантера 2 выйдет 6 мая 2022 года.

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