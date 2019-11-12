"Смерть Тони Старка": В Сеть слили трогательную вырезанную сцену из Мстителей 4

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Тони Старк появился в вырезанном фрагменте из четвертых Мстителей /Flickr

Вместе с запуском стрим-сервиса Disney+ на просторах интернета появилась еще одна вырезанная сцена из блокбастера Мстители: Финал, о которой раньше уже рассказывали создатели ленты. В ней показан уже погибший от щелчка Тони Старк, который уничтожил Таноса и его приспешников. Он попал в перевалочный пункт Камня Души, встретив там свою повзрослевшую дочь Морган, которую сыграла актриса Кэтрин Лэнгфорд.

tony’s face through the whole thing DID THEY WANT ME TO CRY pic.twitter.com/LUVuVj8Szk — 𝐡𝐚𝐧𝐧𝐚𝐡 (@solarspidey) November 12, 2019

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Режиссера братья Руссо обратили внимание, что на тестовых показах фильма у зрителей не было должного эмоционального отклика от данной сцены. Именно поэтому было принято решение вырезать ее из финальной версии Мстителей.

Ранее сообщалось о том, что появились промо-арты и фрагменты из сериалов от MARVEL