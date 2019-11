"Смерть Тони Старка": В Сеть слили трогательную вырезанную сцену из Мстителей 4

Вместе с запуском стрим-сервиса Disney+ на просторах интернета появилась еще одна вырезанная сцена из блокбастера Мстители: Финал, о которой раньше уже рассказывали создатели ленты. В ней показан уже погибший от щелчка Тони Старк, который уничтожил Таноса и его приспешников. Он попал в перевалочный пункт Камня Души, встретив там свою повзрослевшую дочь Морган, которую сыграла актриса Кэтрин Лэнгфорд.

