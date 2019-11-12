Переключиться на мобильную версию

"Смерть Тони Старка": В Сеть слили трогательную вырезанную сцену из Мстителей 4

Фрагмент показывает произошедшее после смерти Тони Старка
Поделись

Тони Старк появился в вырезанном фрагменте из четвертых Мстителей
Тони Старк появился в вырезанном фрагменте из четвертых Мстителей
/Flickr

Вместе с запуском стрим-сервиса Disney+ на просторах интернета появилась еще одна вырезанная сцена из блокбастера Мстители: Финал, о которой раньше уже рассказывали создатели ленты. В ней показан уже погибший от щелчка Тони Старк, который уничтожил Таноса и его приспешников. Он попал в перевалочный пункт Камня Души, встретив там свою повзрослевшую дочь Морган, которую сыграла актриса Кэтрин Лэнгфорд.

Читай также: Американские зрители назвали главный фильм 2019 года

Режиссера братья Руссо обратили внимание, что на тестовых показах фильма у зрителей не было должного эмоционального отклика от данной сцены. Именно поэтому было принято решение вырезать ее из финальной версии Мстителей.

Ранее сообщалось о том, что появились промо-арты и фрагменты из сериалов от MARVEL

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
Мстители Тони Старк Роберт Дауни-младший вырезанная сцена Мстители 4 Marvel Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
  • Соцсети
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь