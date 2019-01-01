Звезда Властелина Колец признался, почему скрывал гомосексуальность

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Иэн МакКелен в роли Гендальфа /Flickr

Знаменитый британский актер Иэн МакКелен, известный по роли Гендальфа во Властелине Колец и Магнето в Людях Икс, уже много лет является открытым геем. Однако актеру приходилось скрывать правду о своей ориентации аж до 49 лет, а только сейчас он раскрыл причины этого.

Иэн МакКелен /Getty Images

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Как гласит книга Иэн МакКелен. Биография, о его связах с мужчинами раньше знали только самые близкие, а публичных заявлений от него не поступало, так как в Великобритании были криминализированы однополые отношения, что угрожало еще и его карьере актера.

"Мне нравилось маскироваться и быть таким скрытым геем", - заявил актер. Он также поведал, что совершил каминг-аут для того, чтобы отстаивать права ЛГБТ-сообщества.

Напомним, что последним вышедшим фильмом с Иэном МакКеленом стала Идеальная Ложь.

Ранее сообщалось о том, что Гэндальфа в новом Властелине Колец предложили сделать женщиной