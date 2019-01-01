"Спасибо, нет!": Дэниэл Крэйг мечтает бросить роль Джеймса Бонда

Поделись







Бонд 25 /twitter.com/007

Знаменитый британский актер Дэниэл Крэйг, который с 2006-го года является исполнителем роли Джеймса Бонда, в очередной раз появится в этом амплуа в 25-ом фильме серии Не время умирать. Однако во время интервью с немецким изданием Express он признался, что мечтает наконец-то оставить эту роль.

Читай также: Опубликован постер нового фильма о Джеймсе Бонде

Когда у Крэйга спросили, будет ли Бонд 25 последним для него, то он ответил положительно. "Да! Пусть кто-нибудь другой теперь этим займется! Я хочу вернуться домой, съесть что-нибудь и забраться в кровать. Если ты создаешь фильм, то ночью продолжаешь общаться по телефону с продюсерами, сценаристами и кем-нибудь еще. И после двух часов сна ты должен вновь быть на площадке. Спасибо, нет!", - заявил актер.

Напомним, что фильм 007: Не время умирать выйдет в прокат 9 апреля 2020 года.

Ранее сообщалось о том, что появились свежие кадры со съемок нового Бонда 25