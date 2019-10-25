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Появились свежие кадры со съемок нового Бонда 25

Съемки Бонда 25 подошли к концу
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Джеймс Бонд
Джеймс Бонд
/Flickr

Совсем недавно стало известно о том, что съемки юбилейной 25-ой части фильма об агенте Джеймсе Бонде, которая называется 007: Не время умирать, уже подошли к концу. Об этом объявили на официальных страничках картины в соцсетях, прикрепив к новости снимки со съемочной группой, а также с исполнителем главной роли Дэниэлом Крэйгом и режиссером Кэри Фукунагой.

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Кроме этого, появились кадры с локациями, в которых снимался Бонд 25. На фото запечатлены помещения в которых работал агент 007, а также гора Гайслахкогль, которая находится в Зельдене, Австрия. Именно там происходила часть съемок.

Напомним, что фильм 007: Не время умирать выйдет в прокат 9 апреля 2020 года.

Ранее сообщалось о том, что опубликован постер нового фильма о Джеймсе Бонде

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Джеймс Бонд Агент 007 Бонд 25 Не время умирать съемки завершены фото со съемок Дэниэл Крэйг Все теги
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