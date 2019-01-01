Что известно о Лашане Линч, которая сыграет агента 007 в Бонде 25

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Кто такая Лашана Линч /Getty Images

Совсем недавно в Сети распространилась информация о том, что новым агентом 007 в фильме Бонд 25 станет женщина. Эта роль досталась актрисе Лашане Линч. Редакция сайта Afisha.bigmir.net решила разобраться, чем она известна, в каких фильмах снималась, а также, как ее героиня впишется в сюжет долгожданного юбилейного боевика.

Лашана Линч /Getty Images

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Лашане Линч 31 год и свою карьеру она начала в 2011-ом году со спортивной драмы Быстрые девушки, после чего она снималась для ТВ и в малозаметных картинах. Уже в 2017-ом году она сыграла главную роль в сериале Сплетенные судьбой, который является продолжением легендарной истории Ромео и Джульетты. Она сыграла роль кузины Джульетты, которую зовут Розалин, и которая пытается бороться с расизмом.

Широкую же популярность новая звезда Бондианы обрела благодаря участию в киновселенной Marvel. Она сыграла роль пилота ВВС и подругу главной героини Марию Рамбо в нашумевшем блокбастере Капитан Марвел. Ее персонаж - сильная и волевая женщина, которая олицетворяет новый феминистичный посыл в кинокомиксах, и показывающая то, что женщине не обязательно иметь суперспособности для того, чтобы в какой-то степени стать супергероиней.

Лашана Линч в фильме Капитан Марвел /Flickr

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В том самом 25-ом фильме о Бонде по сюжету главный герой отправляется на заслуженный отдых на Ямайку, а вместо него МИ-6 на место агента 007 назначает девушку Номи, которой как раз и станет Лашана. Она заменит Джеймса, но только до определенных событий, которые заставят его вернуться в строй. По существующей информации, Бонда даже будет к ней влечь, однако она даст ему отпор и станет его напарницей.

К слову, по слухам, ее героиня появилась в новой истории не без участия сценаристки Фиби Уоллер-Бридж, которая известна своей феминистичной позицией. Она должна смягчить характер главного героя, а также сделала так, чтобы он обращался к новому поколению зрителей, не забывая о классическом образе, который любят поклонники Бондианы.

Лашана Линч и Джуд Лоу /Getty Images

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Также Лашана Линч всегда выделяется яркими, эффектными, элегантными и стильными образами на красных дорожках. Актриса всегда привлекает внимание папарацци. К тому же она всегда говорила о том, что любит подчеркивать свою индивидуальность и старается отходить от темных оттенков в одежде.

Лашана Линч /Getty Images

Лашана Линч /Getty Images

Напомним, что Бонд 25 выйдет в прокат 9 апреля 2020 года.

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