Появились фото и видео со съемок Джеймса Бонда 25

Работа над новым юбилейным фильмом об агенте 007 продолжается, и об этом свидетельствуют многочисленные фото и видеоролики, которые оказываются в Сети. Новая порция промо-материалов со съемочной площадки уже подоспела, а вместе сними и первый постер ленты.

На кадрах, опубликованных в Twitter, можно увидеть Лондон, а вместе и с ним и дворцовую кавалерию, рядом с котором также запечатлен и Дэниэл Крэйг, играющий в фильме главную роль.

#Bond25 on location in London. pic.twitter.com/P0C7UoVQjf

Также появилось видео, на котором Бонд разъезжает на роскошном автомобиле Aston Martin.

Daniel Craig and the @astonmartin V8 on location for #Bond25 pic.twitter.com/cPgfMSlUYm