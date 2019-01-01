Появились фото и видео со съемок Джеймса Бонда 25
Работа над новым юбилейным фильмом об агенте 007 продолжается, и об этом свидетельствуют многочисленные фото и видеоролики, которые оказываются в Сети. Новая порция промо-материалов со съемочной площадки уже подоспела, а вместе сними и первый постер ленты.
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На кадрах, опубликованных в Twitter, можно увидеть Лондон, а вместе и с ним и дворцовую кавалерию, рядом с котором также запечатлен и Дэниэл Крэйг, играющий в фильме главную роль.
#Bond25 on location in London. pic.twitter.com/P0C7UoVQjf— James Bond (@007) 30 июня 2019 г.
Daniel Craig meets the Household Cavalry (@HCav1660) @ArmyInLondon. #Bond25 pic.twitter.com/pXnpr7OwWE— James Bond (@007) 30 июня 2019 г.
Также появилось видео, на котором Бонд разъезжает на роскошном автомобиле Aston Martin.
Daniel Craig and the @astonmartin V8 on location for #Bond25 pic.twitter.com/cPgfMSlUYm— James Bond (@007) 30 июня 2019 г.
Первый постер фильма Бонд 25:
Двадцать пятый фильм о Джеймсе Бонде выйдет 9 апреля 2020 года.
Ранее сообщалось о том, что в Сети появились кадры и постер сериала Ведьма