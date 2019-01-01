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Появились фото и видео со съемок Джеймса Бонда 25

Съемки юбилейной картины продолжаются
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Появились новые промо Бонда 25
Появились новые промо Бонда 25
/Flickr

Работа над новым юбилейным фильмом об агенте 007 продолжается, и об этом свидетельствуют многочисленные фото и видеоролики, которые оказываются в Сети. Новая порция промо-материалов со съемочной площадки уже подоспела, а вместе сними и первый постер ленты.

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На кадрах, опубликованных в Twitter, можно увидеть Лондон, а вместе и с ним и дворцовую кавалерию, рядом с котором также запечатлен и Дэниэл Крэйг, играющий в фильме главную роль.

Также появилось видео, на котором Бонд разъезжает на роскошном автомобиле Aston Martin.

Первый постер фильма Бонд 25:

Бонд 25
Бонд 25
/twitter.com/007

Двадцать пятый фильм о Джеймсе Бонде выйдет 9 апреля 2020 года.

Ранее сообщалось о том, что в Сети появились кадры и постер сериала Ведьма

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Джеймс Бонд Агент 007 Бонд 25 кадры видео со съемок Дэниэл Крэйг Все теги
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