Появились фото и видео со съемок Джеймса Бонда 25

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Появились новые промо Бонда 25 /Flickr

Работа над новым юбилейным фильмом об агенте 007 продолжается, и об этом свидетельствуют многочисленные фото и видеоролики, которые оказываются в Сети. Новая порция промо-материалов со съемочной площадки уже подоспела, а вместе сними и первый постер ленты.

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На кадрах, опубликованных в Twitter, можно увидеть Лондон, а вместе и с ним и дворцовую кавалерию, рядом с котором также запечатлен и Дэниэл Крэйг, играющий в фильме главную роль.

Также появилось видео, на котором Бонд разъезжает на роскошном автомобиле Aston Martin.

Первый постер фильма Бонд 25:

Бонд 25 /twitter.com/007

Двадцать пятый фильм о Джеймсе Бонде выйдет 9 апреля 2020 года.

Ранее сообщалось о том, что в Сети появились кадры и постер сериала Ведьма