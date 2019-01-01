В Сети появились кадры и постер сериала Ведьмак

Экранизация романов Анджея Сапковского выйдет в конце года

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Появились первые промо-материалы сериала Ведьмак /Twitter

Долгожданный сериал от Netflix под названием Ведьмак, основанный на серии романов Анджея Сапковского, обзавелся новыми официальными промо-материалам. Создатели опубликовали несколько кадров с главными героями, постер, а также эмблемы персонажей.

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На снимках показан Генри Кавилл в роли Герильта из Ривии (Ведьмака), Аня Чалорта в роли Йеннифер и Фрейя Аллан, играющая роль Цири.

Эмблемы главных героев:

Первый официальный постер сериала:

Ведьмак /instagram.com/henrycavill

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Фэнтези Ведьмак рассказывает про огромный мир, наполненный чудовищами и монстрами, волшебниками, ведьмами и обычными людьми. Все они живут рядом, но когда необычные существа представляют опасность для простых жителей, то на помощь приходит охотник ведьмак.

Первый эксклюзивный показ сериала Ведьмак состоится на фестивале Comic Con в Сан-Диего 19-го июля. Премьера на Netflix назначена на конец 2019 года.

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