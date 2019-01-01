Смешно и зрелищно: Вышел трейлер продолжения Джуманджи

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Вышел трейлер Джуманджи: Новый уровень /Скриншот с YouTube

Продолжение нашумевшего хита об игре Джуманджи, которая в буквальном смысле затягивает, обзавелась первыми сюжетными подробностями, а также зрелищным и смешным трейлером. Сиквел носит название Джуманджи: Новый уровень.

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В прошлой части подростки попали внутрь видеоигры, где обрели тела взрослых героев, а после прохождения и вовсе уничтожили ее. Однако один из ребят решает ее починить, после чего надолго пропадает в ней. И друзья решили отыскать его, но Джуманджи уже работает по-другому, а к команде присоединились старики в лице Дэнни ДэВито и Дэнни Гловера. Актеры из первого фильма также присутствуют.

Джуманджи: Новый уровень выйдет в украинский прокат 12 декабря.

Ранее сообщалось о том, что вышел финальный трейлер боевика Хоббс и Шоу