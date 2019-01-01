"Не время умирать": Опубликован постер нового фильма о Джеймсе Бонде

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Бонд 25 /twitter.com/007

Пока работа над юбилейным 25-ым фильмом о Джеймсе Бонде, который называется Не время умирать, продолжается в полном разгаре, в Сети появился первый официальный постер. На нем изображен Дэниэл Крэйг в образе агента 007 в строгом костюме с бабочкой.

Постер фильма Не Время Умирать /twitter.com/007

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Грядущая картина расскажет о том, как наслаждающийся спокойствием на Ямайке Бонд внезапно оказывается вынужден вернуться на службу, попав в итоге в ловушку к опасному злодею, который владеет технологическим оружием.

Премьера ленты Не время умирать состоится 9 апреля 2020 года.

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