"Не время умирать": Опубликован постер нового фильма о Джеймсе Бонде
Юбилейный 25-ый фильм Бондианы выйдет весной 2020-го
Бонд 25/twitter.com/007
Пока работа над юбилейным 25-ым фильмом о Джеймсе Бонде, который называется Не время умирать, продолжается в полном разгаре, в Сети появился первый официальный постер. На нем изображен Дэниэл Крэйг в образе агента 007 в строгом костюме с бабочкой.
Постер фильма Не Время Умирать/twitter.com/007
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Грядущая картина расскажет о том, как наслаждающийся спокойствием на Ямайке Бонд внезапно оказывается вынужден вернуться на службу, попав в итоге в ловушку к опасному злодею, который владеет технологическим оружием.
Премьера ленты Не время умирать состоится 9 апреля 2020 года.
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