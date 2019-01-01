Появились первые подробности о блокбастере Звездный Путь 4

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Звездный Путь /Flickr

Не получивший ожидаемого успеха в прокате блокбастер Стартрек: Бесконечность, который является третьим фильмом в обновленной франшизе, заставил боссов Paramount задуматься о корректировании планов на будущее этой научно-фантастической киновселенной. Заявленная четвертая часть целых три года зависала на мертвой точке, однако теперь работа над ней начала постепенно начинаться.

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Главной новостью является то, что студия определилась с режиссером четвертого Стартрека (ранее предполагалось, что это будет Квентин Тарантино). Им станет Ноа Хоули, работавший над успешными сериалами Фарго и Легион. Он также напишет сценарий к проекту. Ожидается, что к своим ролям вернутся актеры Крис Пайн, Карл Урбан, Саймон Пегг, Зои Салдана и другие.

Когда выйдет Звездный Путь 4 - неизвестно. Напомним, что третья часть вышла в 2016-ом.

Ранее сообщалось о том, что в Сеть слили отрывок из сериала Соколиный Глаз от MARVEL