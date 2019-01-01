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Тысячелетний сокол: Появился захватывающий кадр из Звездных Войн 9

На снимке изображены герои ленты и Чубакка
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Звездные Войны: Скайуокер. Восход
Звездные Войны: Скайуокер. Восход
/Flickr

В Сети появился свежий кадр из грядущего блокбастера Звездные Войны: Скайуокер. Восход, которым поделилось издание Entertainment Weekly. Напомним, что именно этот эпизод космической саги станет финальным в истории, а следующие части расскажут о других жителях далекой-далекой галактики.

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На снимке показаны Финн, которого играет Джон Бойега, По Дэмерон в исполнении Оскара Айзека и легендарный Чубакка, в которого перевоплотился Йонас Суотамо. Все они находятся в корабле Тысячелетний Сокол.

Звездные Войны: Скайуокер. Восход
Звездные Войны: Скайуокер. Восход
/Flickr

Напомним, что фильм Звездные Войны: Скайуокер. Восход выйдет в украинский прокат 19-го декабря.

Ранее сообщалось о том, что Disney назвали даты выхода долгожданных фильмов

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Звездные Войны: Скайуокер. Восход звездные войны Star Wars новый кадр Чубакка Оскар Айзек Все теги
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