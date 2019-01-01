Голодомор, репрессии и цензура: В киевском метро запустят вагон к фильму Цена Правды

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Цена правды /instagram.com/garethjonesstory/

Еще в октябре в киевском метрополитене на Оболонско-Теремковской (синей) линии появился вагон, посвященный украинскому фильму Захар Беркут. Теперь перформанс повторяется, однако в этот раз он посвящен другой масштабной отечественной ленте Цена Правды, которую сняла номинантка на премию Оскар Агнешка Холланд.

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Как известно, по всему вагону можно будет увидеть восемь постеров, на которых рассказана история людей, причастных к событиям 1932-1933-го годов. Среди них - Голодомор, жесткая цензура и сталинские репрессии. Кроме этого, пассажиры смогут больше узнать о жизни британского журналиста Гарета Джонса, который первым рассказал миру правду об ужасных событиях, а также о котором и расскажет грядущий фильм.

Попасть в этот необычный вагон можно будет в течение следующего месяца. Украинская премьера фильма Цена Правды состоится 28-го ноября.

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