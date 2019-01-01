Голодомор и сталинский режим: Вышел трейлер украинского фильма Цена Правды
Лента выйдет в прокат в ноябре 2019-го
Цена правды/Пресс-служба
В Сети появился первый официальный трейлер фильма Цена Правды, который был создан при совместном производстве Украины, Польши и Великобритании. Режиссерское кресло заняла номинантка на премию Оскар Агнешка Холланд.
Постер фильма Цена правды/Wikipedia
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Картина расскажет историю британского журналиста Гарета Джонса, который прибыл был намерен рассказать правду о преступлениях сталинского режима, а в частности - о Голодоморе. Однако за такую правду ему пришлось заплатить слишком высокую цену.
Фильм Цена Правды выйдет в прокат уже 28-го ноября.
Ранее сообщалось о том, что вышел финальный трейлер украинского экшен-блокбастера Захар Беркут