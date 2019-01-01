Гангстерская жестокость: Вышел впечатляющий трейлер фильма Ирландец с Де Ниро

Картина Мартина Скорсезе выйдет в этом месяце на Netflix

Поделись







Ирландец /Скриншот с YouTube

Долгожданная новая картина Мартина Скорсезе под названием Ирландец, в которой главные роли исполнили Роберт Де Ниро, Джо Пеши и Аль Пачино, выйдет уже в конце ноября на платформе Netflix. Однако за неделю до релиза в Сети появился финальный трейлер, раскрывающий больше деталей о фильме.

Читай также: Джокера выдвинули на Оскар во всех основных категориях

Сюжет поведает о реальном человеке по имени Фрэнк Ширан, который был известен в узких кругах под псевдонимом Ирландец. Он работал на боссов преступного мира, убивая людей. Сама лента также раскроет подробности истории о человеческой жестокости, предательстве и грехах, которая тянулась много лет подряд.

Премьера ленты Ирландец от режиссера Мартина Скорсезе состоится 27-го ноября на Netflix.

Ранее сообщалось о том, что вышел трейлер боевика Шестеро вне закона с Райаном Рейнольдсом