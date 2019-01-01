Фильм года: Джокера выдвинули на Оскар во всех основных категориях

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Джокер /Flickr

Кинокомикс Джокер, который совсем недавно стал самым кассовым фильмов с рейтингом 18+ в истории, студия Warner Bros уже выдвинула на премию Оскар. Сообщается, что лента претендует на участие во всех основных номинациях.

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Студия выдвинула ленту аж в 16 категориях, включая самые главные. Кроме этого, Warner уже начали вести активную промо-кампанию по продвижению Джокера на Оскар. Так выглядит список номинаций, в которых может поучаствовать фильм:

Лучший фильм года;

Лучший режиссер (Тодд Филипс);

Лучший адаптированный сценарий;

Лучшая мужская роль (Хоакин Феникс);

Лучшая мужская роль второго плана (Роберт де Ниро);

Лучшая женская роль второго плана (Зази Битц, Фрэнсис Конрой);

Лучший актерский состав;

Лучшая операторская работа;

Лучшая работа художника-постановщика;

Лучший монтаж;

Лучший дизайн костюмов;

Лучший звуковой монтаж;

Лучшие визуальные эффекты;

Лучший звук;

Лучший грим и прически;

Лучшая музыка.

Напомним, что официальный список номинантов на кинопремию Оскар будет объявлен 13-го января 2020-го, а церемония награждения состоится уже 10 февраля.

Ранее сообщалось о том, что названы актеры, претендующие на Оскар-2020