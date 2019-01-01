Переключиться на мобильную версию

Фильм года: Джокера выдвинули на Оскар во всех основных категориях

Лента претендует на 16 номинаций
Поделись

Джокер
Джокер
/Flickr

Кинокомикс Джокер, который совсем недавно стал самым кассовым фильмов с рейтингом 18+ в истории, студия Warner Bros уже выдвинула на премию Оскар. Сообщается, что лента претендует на участие во всех основных номинациях.

Читай также: Джокер стал самым кассовым фильмом 18+ в истории

Студия выдвинула ленту аж в 16 категориях, включая самые главные. Кроме этого, Warner уже начали вести активную промо-кампанию по продвижению Джокера на Оскар. Так выглядит список номинаций, в которых может поучаствовать фильм:

  • Лучший фильм года;
  • Лучший режиссер (Тодд Филипс);
  • Лучший адаптированный сценарий;
  • Лучшая мужская роль (Хоакин Феникс);
  • Лучшая мужская роль второго плана (Роберт де Ниро);
  • Лучшая женская роль второго плана (Зази Битц, Фрэнсис Конрой);
  • Лучший актерский состав;
  • Лучшая операторская работа;
  • Лучшая работа художника-постановщика;
  • Лучший монтаж;
  • Лучший дизайн костюмов;
  • Лучший звуковой монтаж;
  • Лучшие визуальные эффекты;
  • Лучший звук;
  • Лучший грим и прически;
  • Лучшая музыка.

Напомним, что официальный список номинантов на кинопремию Оскар будет объявлен 13-го января 2020-го, а церемония награждения состоится уже 10 февраля.

Ранее сообщалось о том, что названы актеры, претендующие на Оскар-2020

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
Джокер Oscar Joker Оскар Оскар 2020 фильм года Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
  • Соцсети
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь