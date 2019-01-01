Фильм года: Джокера выдвинули на Оскар во всех основных категориях
Лента претендует на 16 номинаций
Джокер/Flickr
Кинокомикс Джокер, который совсем недавно стал самым кассовым фильмов с рейтингом 18+ в истории, студия Warner Bros уже выдвинула на премию Оскар. Сообщается, что лента претендует на участие во всех основных номинациях.
Читай также: Джокер стал самым кассовым фильмом 18+ в истории
Студия выдвинула ленту аж в 16 категориях, включая самые главные. Кроме этого, Warner уже начали вести активную промо-кампанию по продвижению Джокера на Оскар. Так выглядит список номинаций, в которых может поучаствовать фильм:
- Лучший фильм года;
- Лучший режиссер (Тодд Филипс);
- Лучший адаптированный сценарий;
- Лучшая мужская роль (Хоакин Феникс);
- Лучшая мужская роль второго плана (Роберт де Ниро);
- Лучшая женская роль второго плана (Зази Битц, Фрэнсис Конрой);
- Лучший актерский состав;
- Лучшая операторская работа;
- Лучшая работа художника-постановщика;
- Лучший монтаж;
- Лучший дизайн костюмов;
- Лучший звуковой монтаж;
- Лучшие визуальные эффекты;
- Лучший звук;
- Лучший грим и прически;
- Лучшая музыка.
Напомним, что официальный список номинантов на кинопремию Оскар будет объявлен 13-го января 2020-го, а церемония награждения состоится уже 10 февраля.
Ранее сообщалось о том, что названы актеры, претендующие на Оскар-2020