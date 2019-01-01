Гоночный экшен: Вышел трейлер боевика Шестеро вне закона с Райаном Рейнольдсом

Фильм выйдет в декабре на Netflix

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Шестеро вне закона /Скриншот с YouTube

Долгожданный экшен-фильм Шестеро вне закона от голливудского режиссера Майкла Бэя, снятый для стримингового сервиса Netflix, обзавелся новым трейлером. В картине сыграли Райан Рейнольдс, Дэйв Франко и Мелани Лоран.

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В центре сюжета картины - шестеро очень богатых людей, которые инсценировали свою смерть. После этого они собрались в отряд, призванный бороться с преступностью. К слову, в первом ролике герои пытаются спасти Флоренцию.

Боевик Шестеро вне закона выйдет на Netflix уже 13-го декабря.

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