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Гоночный экшен: Вышел трейлер боевика Шестеро вне закона с Райаном Рейнольдсом

Фильм выйдет в декабре на Netflix
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Шестеро вне закона
Шестеро вне закона
/Скриншот с YouTube

Долгожданный экшен-фильм Шестеро вне закона от голливудского режиссера Майкла Бэя, снятый для стримингового сервиса Netflix, обзавелся новым трейлером. В картине сыграли Райан Рейнольдс, Дэйв Франко и Мелани Лоран.

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В центре сюжета картины - шестеро очень богатых людей, которые инсценировали свою смерть. После этого они собрались в отряд, призванный бороться с преступностью. К слову, в первом ролике герои пытаются спасти Флоренцию.

Боевик Шестеро вне закона выйдет на Netflix уже 13-го декабря.

Ранее сообщалось о том, что вышел трейлер Губки Боба 3, в котором Киану Ривз сыграл растение

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Шестеро вне закона трейлер Райан Рейнольдс Майкл Бэй боевик Netflix Underground 6 Все теги
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