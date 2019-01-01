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Вышел трейлер Губки Боба 3, в котором Киану Ривз сыграл растение

Мультфильм выйдет в 2020-ом году
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Губка Боб 3
Губка Боб 3
/Скриншот с YouTube

Жизнерадостный Губка Боб и его друг морская звезда по имени Патрик вновь вернутся на большие экраны кинотеатров в третьем полнометражном мультфильме, который так и называется Губка Боб 3. Студия представила в Сети первый официальный трейлер ленты.

Постер мультфильма Губка Боб 3
Постер мультфильма Губка Боб 3
/facebook.com/spongebob/

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Сюжет мультфильма расскажет о том, как главные герои отправились в путешествие в поисках Гэри - питомца Губки Боба. Дорога их привела в город развлечений и порока Атлантик-сити, а по пути (что можно увидеть в самом ролике) ребята повстречали мудрое перекати-поле с лицом Киану Ривза. Кроме этого, в картине появится и рэпер Snoop Dogg.

Анимационный фильм Губка Боб 3 выйдет в кинотеатрах 4-го июня 2020-го года.

Ранее сообщалось о том, что вышел трейлер фильма Соник с Джимом Керри

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