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Трамп устроил спецпоказ Джокера в Белом доме и поделился впечатлениями

Президент США посмотрел ленту с семьей, друзьями и коллеги
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Джокер
Джокер
/Flickr

Президент США Дональд Трамп, который по данным издания IndieWire является преданным фанатом кино, не остался в стороне от одной из главных новинок этого года - фильма Джокер. Он организовал специальный показ прямо в стенах Белого дома, где вместе с ним присутствовали его друзья, семья и некоторые коллегами.

Дональд Трамп
Дональд Трамп
/Getty Images

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Просмотр состоялся 16-го ноября. Сообщается, что Трамп остался доволен просмотром и сообщил, что лента ему понравилась. Стоит отметить, что среди любимых фильмов американского президента - Грежданин Кейн, Кровавый спорт и Хороший, плохой, злой.

Ранее сообщалось о том, что Джокера выдвинули на Оскар во всех основных категориях

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