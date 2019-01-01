"Придется подождать": Тарантино признался, когда выйдет его последний фильм

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Квентин Тарантино /Flickr

Во время мероприятия Британской киноакадемии режиссер Квентин Тарантино рассказал о своих планах на будущее. По его словам, прежде чем приступить к работе над последним десятым фильмом, он займется еще несколькими проектами.

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Тарантино сообщил, что после написания сценария к Однажды в Голливуде он не был готов к съемкам, поэтому написал еще одну пьесу и пять эпизодов сериала (им может стать некий спин-офф Однажды в Голливуде), который планирует разработать на какого-нибудь стримингового сервиса. Кроме этого, к марту 2020-го постановщик планирует дописать свою книгу о ветеране Второй мировой, который разочаровался в голливудском кино.

Стоит отметить, что только после работы над книгой, пьесой и сериалом Квентин собирается взяться за свой новый фильм, который станет десятым и последним в его карьере. "Десятый фильм будет, да. Я не представляю, каким именно. Но его придется подождать", - подытожил режиссер.

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