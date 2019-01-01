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Тарантино рассекретил судьбу героя ДиКаприо из Однажды в Голливуде

Режиссер признался, что произошло с Риком Далтоном после показанного в фильме
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Тарантино и ДиКаприо
Тарантино и ДиКаприо
/Getty Images

Голливудский режиссер Квентин Тарантино во время подкаста Маргарет Чо раскрыл секрет о том, что произошло с Риком Далтоном (героем Леонардо ДиКаприо) после событий фильма Однажды в Голливуде. По его словам, он еще не определился с точным развитием событий, однако уверен, что Далтон должен вернуться на прежнее место работы - телевидение.

ДиКаприо в роли Далтона в Однажды в Голливуде
ДиКаприо в роли Далтона в Однажды в Голливуде
/Flickr

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Постановщик заявил, что многие знаменитости, вышедшие из популярных сериалов сериалов 1950-60-ых в 70-80-ых возвращались обрано на ТВ, играя взрослых копов, которые становились руководителями молодых коллег. В пример Тарантино привел Эрла Холлимана, Джека Келли и Вика Морроу.

"Я определенно вижу Рика Далтона в 1978 году среди этих парней", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось о том, что Квентин Тарантино назвал лучший фильм 2019 года

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Квентин Тарантино Однажды в Голливуде Рик Далтон Леонардо ДиКаприо Все теги
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