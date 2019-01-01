Возвращение легендарной команды: Вышел трейлер анимационного фильма Скуби-Ду
Премьера в мае 2020-го
Скуби-Ду/Скриншот с YouTube
Студия Warner Bros представила первый трейлер нового анимационного фильма Скуби-Ду! о забавном псе и его друзьях-детективах из корпорации Тайна. Это станет началом новой истории, знакомой многим еще из детства.
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Сюжет расскажет не только о новых приключениях детективов, связанных с мистикой и таинственными загадками. На этот раз зрители увидят то самое знакомство Шегги и Скуба, а также, как они стали частью команды корпорации Тайна.
Анимационный фильм Скуби-Ду! Выйдет на экранах кинотеатров 14-го мая 2020-го года.
Ранее сообщалось о том, что американские зрители назвали главный фильм 2019 года