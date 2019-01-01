В Сеть слили первые кадры со съемок блокбастера Вечные от MARVEL с Джоли

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Анджелина Джоли исполняет главную роль в Вечных /Getty Images

Одним из первых фильмов четвертой фазы киновселенной Marvel станут Вечные, в котором речь пойдет о сильной расе супергероев, которые практически бессмертные и обладают различными возможности. Картина выйдет только через год, однако сейчас можно уже увидеть кадры со съемочной площадки, которые оказались слитыми в Сеть.

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На снимках можно увидеть Анджелину Джоли в образе Тины с белыми волосами в обтягивающем костюме. Кроме нее, на площадке засветились Ричард Мэдден, играющий Икариса, а также Джемма Чан, которая исполняет роль Серси. Предположительно, действие сцены разворачивается возле Гробницы космических богов.

Напомним, премьера блокбастера Вечные назначена на 4-ое ноября 2020-го года.

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