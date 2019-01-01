"Я был опечален": Джорджа Мартина расстроила отмена сериала по Игре Престолов

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Джордж Р. Р. Мартин /Getty Images

Совсем недавно стало известно о том, что канал HBO закрыл сериал-приквел Игры Престолов Долгая Ночь, а взамен начал работу над проектом по этой же вселенной, который называется Дом Дракона. Автор серии романов Песнь Льда и Пламени, которые легли в основу этих сериалов, Джордж Р. Р. Мартин не остался в стороне и выразил сожаление по поводу отмены проекта.

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Джордж назвал сценаристку Джейн Голдман, работавшую над Долгой Ночью, потрясающей, а также подчеркнул, что понимает разочарование ее самой и ее команды. "Я, разумеется, был опечален новостью, что проект не станет сериалом…Не знаю, почему HBO решил не заказывать производство сезона, но не думаю, что это как-то связано с Домом дракона… Вестерос и Эссос гораздо больше, с тысячелетней историей, легендами и персонажами, которых хватит на десяток сериалов", - сообщил Мартин.

Кроме этого, он добавил, что HBO рассчитывают на то, что он будет сотрудничать с ними в работе над Домом Дракона. Однако, по его словам, сперва он собирается закончить Ветра Зимы - шестой и предпоследний роман из цикла Песнь Льда и Пламени.

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