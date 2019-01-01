Скандальное дело о домогательствах против Кевина Спейси закрыли

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Кевин Спейси /Getty Images

Скандальное дело о сексуальных домогательствах против голливудского актера Кевина Спейси закрыла прокуратура Лос-Анджелеса. Как сообщает издание The Independent, такое решение было принято в связи с отсутствием участия жертвы в деле.

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Как известно, обвинивший Спейси массажист скончался в сентябре этого года. Именно поэтому дело не может быть продолжено. Стоит отметить, что другой иск против актера был отозван обвинителем Уильямом Литтлом.

Напомним, что одним из последних проектов с участием актера Кевина Спейси стал сериал Карточный Домик от Netflix. После скандалов с домогательствами Спейси был уволен, а его персонаж убит.

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