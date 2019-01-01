На режиссера Люка Бессона подали в суд: Известны причины

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Люк Бессон /Getty Images

Не так давно знаменитого французского режиссера Люка Бессона обвиняли в изнасиловании актрисы, однако позже обвинения сняли. Теперь же на кинодела снова подали в суд, однако причина в этот раз совершенно другая.

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По информации издания Le Parisien, обвинителями стала федерация охотников французского департамента города Орн. Они заявили, что Бессон не контролирует популяцию оленей на своей территории, которые, в свою очередь, причиняют вред фермерам. А за ущерб приходится платить именно федерации охотников. Теперь же они требуют компенсацию в размере 122 тысяч евро.

"На фоне споров о кризисе экологии и биоразнообразия, которые задели всю планету, охотники просят меня убивать оленя, который просто проходит перед моим домом! Может, мне еще и своих детей попросить, чтобы они убивали животных?", - прокомментировал данное заявление сам режиссер.

Первое судебное заседание состоится уже 30-го сентября.

Напомним, что последним вышедшим фильмом Люка Бессона является боевик Анна 2019-го года.

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