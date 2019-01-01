"Обсуждали роль": Киану Ривз может сняться в новом Форсаже

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Киану Ривз /Getty Images

Девятая части гоночного экшена Форсаж продолжает пополняться звездными актерами. На этот раз стало известно, что сценарист серии Крис Морган обсуждал с Киану Ривзом его участие в одной из грядущих картин всей франшизы.

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"Я с ним встречался, и мы обсуждали роль. Я уже долго хочу, чтобы он появился во вселенной Форсажа… Главная проблема связана с временем, пересечением графиков и созданием вместе чего-то подходящего. Я страстно желаю ввести его в эту франшизу", - признался Морган.

Вероятно, что Ривз появится в сиквеле Хоббса и Шоу, так как он должен был сняться в первой части, но в итоге отказался от роли. Совсем скоро актер приступит к съемкам в Матрице 4 и Джоне Уике 4.

Напомним, что Форсаж 9 выйдет 21 мая 2020 года. Последним вышедший в данный момент фильмом с Киану Ривзом является боевик Джон Уик 3.

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