"Обсуждали роль": Киану Ривз может сняться в новом Форсаже
Девятая части гоночного экшена Форсаж продолжает пополняться звездными актерами. На этот раз стало известно, что сценарист серии Крис Морган обсуждал с Киану Ривзом его участие в одной из грядущих картин всей франшизы.
Читай также: Форсаж 9 пополнился двумя звездами
"Я с ним встречался, и мы обсуждали роль. Я уже долго хочу, чтобы он появился во вселенной Форсажа… Главная проблема связана с временем, пересечением графиков и созданием вместе чего-то подходящего. Я страстно желаю ввести его в эту франшизу", - признался Морган.
Вероятно, что Ривз появится в сиквеле Хоббса и Шоу, так как он должен был сняться в первой части, но в итоге отказался от роли. Совсем скоро актер приступит к съемкам в Матрице 4 и Джоне Уике 4.
Напомним, что Форсаж 9 выйдет 21 мая 2020 года. Последним вышедший в данный момент фильмом с Киану Ривзом является боевик Джон Уик 3.
Ранее сообщалось о том, что появились первые подробности женского спин-оффа боевика Джон Уик