Появились первые подробности женского спин-оффа боевика Джон Уик

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Джон Уик 3 /Flickr

Популярная серия боевиков о Джоне Уике, где главную роль сыграл Киану Ривз, не так давно обзавелась женским спин-оффом, получившим название Балерина. Теперь стало известно, что режиссером ленты станет Лен Уайзман, снявший Крепкого Орешка 4.0, а сценарий напишет Шэй Хаттен.

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Сюжет расскажет о девушке, которая мстит за убийство своих родителей. В третьей части уже появлялась девушке под псевдонимом Балерина, которую сыграла актриса Юнити Фелан, однако пока неизвестно, вернется ли она к этой роли. Также не сообщается, снимется ли в ленте сам Киану Ривз.

Также в данный момент в разработке находится также четвертая часть Джона Уика, которая выйдет 21 мая 2021 года, а также сериал-спин-офф Континенталь. Когда состоится премьера Балерины - неизвестно.

Напомним, что Джон Уик 3 вышел в мае 2019-го.

Ранее сообщалось о том, что появились новые подробности о Матрице 4 с Киану Ривзом