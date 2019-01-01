Малефисента 2 стала самым провальным фильмом Disney в 2019-ом

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Малефисента: Владычица тьмы /Flickr

Долгожданная сказка от Disney Малефисента: Владычица тьмы не оправдала прогнозов по бокс-офису, заработав в Северной Америке за первые выходные меньше, чем все остальные ленты студии, вышедшие в 2019-ом году. Сообщается, что лента пока смогла собрать лишь 36 миллионов долларов.

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Стоит отметить, что первая часть фильма в свое время за такой же срок заработала 69,4 миллиона долларов. Новая Малефисента с Анджелиной Джоли в итоге побила антирекорд по заработку, который до этого принадлежал киноадаптации Дамбо (45 млн за стартовый уикенд).

Все же фильму удалось за это время собрать в мировом прокате 153 млн долларов (бюджет - 185 млн), а сама студия еще в августе побила свой же рекорд по прибыли за год, заработал более 5 миллиардов.

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